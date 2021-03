Impfungen auf den Halligen haben auf Hooge begonnen

Eine Flüssigkeit tropft aus der Kanüle einer Spritze. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hooge (dpa/lno) – Die ersten Halligbewohner sind am Dienstag auf Hooge (Kreis Nordfriesland) gegen Corona geimpft worden. Der offizielle Impfstart für die nordfriesischen Inseln und Halligen ist eigentlich am Donnerstag. Aus logistischen Gründen wurden rund zwei Dutzend über 80-Jährige und andere Berechtigte auf Hooge allerdings bereits am Dienstag geimpft. Der Arzt Gerhard Steinort aus Langenhorn fuhr am Morgen mit der Fähre von Schlüttsiel auf die Hallig. Den gut gekühlten und sicher verpackten Impfstoff von Biontech/Pfizer hatte er am Abend zuvor aus dem Impfzentrum in Husum abgeholt.

Der 75-jährige Steinort kommt seit sechs Jahren alle 14 Tage auf die Hallig und hält dort seine Sprechstunde ab. Jetzt hat er gemeinsam mit den beiden Halligpflegern Thomas Hedderich und Guido Dommershausen auch die Impfungen übernommen. Die Impfungen gegen Sars-CoV-2 sind die letzten Amtshandlungen des Arztes. Ende März, nach dem Setzen der zweiten Impfung, geht er endgültig in den Ruhestand.

© dpa-infocom, dpa:210309-99-750210/2