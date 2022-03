Impftermine mit Novavax-Stoff ab Donnerstag für alle möglich

Kiel (dpa/lno) –

In Schleswig-Holstein sind seit vergangenem Donnerstag 1600 einzelne Termine für Impfungen mit dem neu zugelassenen Stoff der Firma Novavax gebucht worden. Angesichts dieser eher geringen Resonanz hebt das Gesundheitsministerium die bisher bestehende Priorisierung auf, nach der zunächst Beschäftigte von Einrichtungen mit Impfpflicht sowie Schul- und Kita-Mitarbeitende mit dem neuen Stoff immunisiert werden sollten. Wie das Ministerium am Dienstag mitteilte, können aufgrund der Vielzahl an verfügbaren Terminen und Kapazitäten in den Impfstellen ab diesem Donnerstag alle Bürger ab 18 Jahren entsprechende Termine über www.impfen-sh.de buchen.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Impfung mit dem Novavax-Stoff ab 18 Jahren. Das Ministerium appellierte besonders an alle Beschäftigten, für die ab 15. März die einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt, jetzt noch schnell exklusiv Termine für den Stoff von Novavax zu buchen. Dies betrifft die Pflege, Krankenhäuser, Eingliederungshilfe, Rettungsdienste und Arztpraxen. Weiterhin sind Termine für die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna in den Impfstellen über www.impfen-sh.de buchbar.

Überall stünden kurzfristig Impftermine zur Verfügung, gab das Ministerium an. Auch Termine mit dem Kinderimpfstoff von Biontech für Mädchen und Jungen seien im März ausreichend vorhanden. Eltern, die ihre Kinder begleiten, können dabei ebenfalls mitgeimpft werden.

In Schleswig-Holstein sind mit Stand Dienstag 80,2 Prozent aller Menschen grundimmunisiert. Eine Auffrischimpfung haben 67,0 Prozent erhalten. Dies ist die bundesweit höchste Quote.