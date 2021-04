Impfstoff-Lieferzusagen für Niedersachsen reduziert

Menschenleer ist das geschlossene Impfzentrum Hildesheim am Ostersonntag. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/archivbild

Hannover (dpa/lni) – Die niedersächsischen Impfzentren erhalten bis Anfang Mai etwas weniger Corona-Impfstoff als geplant. Wie das Gesundheitsministerium in Hannover am Mittwoch auf Anfrage mitteilte, korrigierte der Bund die für Monatsende angekündigte Menge an Moderna-Impfdosen für das Land um 13 200 nach unten. Wegen des aufgeschobenen Europa-Starts von Johnson & Johnson wurde zudem die erste Lieferung von 21 600 Dosen dieses Herstellers ausgesetzt.

Insgesamt umfassen die in den Kalenderwochen 15 bis 17 erwarteten Lieferungen damit noch rund 620 000 Dosen. Das sind etwa fünf Prozent weniger als zwischenzeitlich angekündigt waren. Etwa zwei Drittel der Impfstoff-Lieferungen in diesem Monat kommen von Biontech/Pfizer.

Das Wirtschaftsmagazin «Business Insider» hatte am Mittwoch berichtet, der Bund habe seine am 8. April gemachten Lieferzusagen an die Länder und die Arztpraxen nur vier Tage später revidiert. Bundesweit fielen demnach innerhalb der nächsten knapp zwei Wochen mehr als 373 290 Dosen aus, insbesondere von Astrazeneca und Moderna.

