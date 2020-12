Impfstart voraussichtlich am 27. Dezember in Pflegeheimen

Eine medizinische Fachangestellte hält im Impfzentrum eine Spritze in der Hand. Foto: Nicolas Armer/dpa

Kiel (dpa/lno) – In Schleswig-Holstein sollen nach derzeitigem Stand vom 27. Dezember an zunächst alte Menschen in Pflegeheimen gegen das Coronavirus geimpft werden. Der Start hänge aber noch von der rechtzeitigen Zulassung und der Lieferung des Impfstoffes ab, erläuterte das Gesundheitsministerium am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Impfzentren werden demnach erst im weiteren Verlauf hochgefahren, wenn entsprechend mehr Impfstoff verfügbar ist.

Der Zeitpunkt dafür stehe noch nicht fest, einsatzbereit seien 15 Zentren bereits in jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt. Dort sollen je nach Verfügbarkeit des Corona-Impfstoffes pro Monat bis zu 300 000 Impfungen stattfinden. Insgesamt soll es im Land 29 Impfzentren geben.

Um den Einsatz der mobilen Teams zu koordinieren, stehe das Land zunächst mit den Pflegeheimen und den medizinischen Einrichtungen im Austausch, hieß es weiter. Darüber, wer impfberechtigt ist, werde über die Medien inklusive sozialer Medien im weiteren Verlauf informiert, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen.

Anmeldungen zum Impfen sollen telefonisch und über eine spezielle Website möglich sein. Schleswig-Holstein werde dafür Telefonnummer und Internetseite bekanntgeben. Dies werde geschehen, sobald die absehbar verfügbare Impfstoffmenge eine Terminvereinbarung ermöglicht. Entsprechend der Priorisierung der Ständigen Impfkommission würden in einem Anmeldeverfahren die Voraussetzungen abgefragt. Dokumente wie der Personalausweis müssten beim Impftermin vorgelegt werden.