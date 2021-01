Impfeinladungen an über 90-Jährige in Bremen verschickt

Claudia Bernhard (Linke), Senatorin für Gesundheit. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Bremen (dpa/lni) – Die Bremer Gesundheitsbehörden haben die ersten rund 6000 Benachrichtigungen an über 90-Jährige für eine freiwillige und kostenlose Corona-Impfung verschickt. Die ersten Termine im Impfzentrum seien bereits von Anfang nächster Woche an vereinbart worden, teilte die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz, Claudia Bernhard, am Mittwoch mit.

«Ich freue mich sehr, dass wir jetzt auch mit den Impfungen der über 90-Jährigen, die nicht in Pflegeeinrichtungen leben, beginnen und so eine weitere vulnerable Gruppe vor dem Covid-19-Virus schützen können», sagte die Linke-Politikerin. Vulnerabel bedeutet verletzlich.

Der Brief beinhalte einen individuellen Code. Mit diesem würden telefonisch oder über eine Terminvergabeplattform je ein Termin für die erste und die zweite Impfung vereinbart. Aktuell erhält das Land Bremen den Angaben zufolge pro Woche Impfdosen, die nicht mehr als 3000 Erstimpfungen ermöglichen.

