Immobilienverband: Talsohle beim Wohnungsbau durchschritten

Hamburg (dpa) –

Die freien Immobilien- und Wohnungsunternehmen im Norden sehen nach Jahren der Krise ein Licht am Ende des Tunnels. «Es sieht so aus, als ob die Talsohle beim Wohnungsbau durchschritten ist», sagte der Vorstandsvorsitzende des BFW Landesverbands Nord, Kay Brahmst, unter Verweis auf das jüngste Neubaumonitoring des Verbands. Demnach haben die Mitgliedsunternehmen im vergangenen Jahr in Hamburg 2.058 Wohnungen fertiggestellt und damit 6,8 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Neu begonnen worden sei mit dem Bau von 644 Wohnungen, was einem Plus von 16,5 Prozent entspreche. Anlass für einen vorsichtigen Optimismus gebe aber vor allem die in diesem Jahr geplanten Baustarts. So wollten die Mitgliedsunternehmen 2026 mit dem Bau von 2.291 Wohnungen beginnen – ein Plus von 127 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Der BFW Landesverband Nord hat nach eigenen Angaben rund 230 Mitglieder, die etwa 180.000 Wohnungen in Norddeutschland im eigenen Bestand verwalten. In Hamburg erstellten sie mehr als 60 Prozent des Neubauvolumens.