Immer weniger Wohnungseinbrüche in der Region Hannover

Hannover (dpa/lni) – Die Zahl der Wohnungseinbrüche in der Landeshauptstadt Hannover und im Umland ist im vergangenen Jahr massiv gesunken. Insgesamt gab es 2019 in der Region Hannover im Vergleich zu 2018 einen Rückgang um 21,44 Prozent auf 1799 Einbrüche, wie Polizeipräsident Volker Kluwe am Freitag sagte. Dies sei der niedrigste Stand seit 1988 und ein noch stärkerer Rückgang als im restlichen Niedersachsen – landesweit sank die Zahl der Einbrüche um 15,59 Prozent. Die Gesamtzahl der registrierten Straftaten stieg nur leicht um 0,35 Prozent auf 106 301 Fälle, aufgeklärt wurden 65 Prozent der Fälle – 1,6 Prozentpunkte mehr als 2018.

Kluwe warnte allerdings: «Ich beobachte eine tendenziell steigende Gewaltbereitschaft.» So stieg die Zahl der Körperverletzungen um 4,53 Prozent auf 11 293 Fälle, Mord und Totschlag gab es in 36 Fällen – 40 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Bei der Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten gab es einen Anstieg um 5,48 Prozent auf 732 Ermittlungsverfahren.

Einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen verzeichnete die Behörde erneut bei Sexualdelikten, nämlich um 9,0 Prozent auf 1126 Fälle. Dabei legte die Verbreitung pornografischer Erzeugnisse sogar um fast 70 Prozent auf 304 Taten zu. Die steigende Zahl der Fälle hänge auch mit einer höheren Bereitschaft zusammen, diese Taten anzuzeigen, sagte Kluwe.