Immer mehr Zivilprozesse werden per Video verhandelt

Oldenburg (dpa/lni) – Die Gerichte in Niedersachsen verhandeln Zivilprozesse immer häufiger als Videoschalte. In der Corona-Pandemie würden die technischen Voraussetzungen dafür rasch verbessert, sagte Justizministerin Barbara Havliza (CDU) am Mittwoch in Oldenburg. Dort ließ sie sich am Landgericht über Möglichkeiten und Ablauf einer Videoverhandlung informieren.

«Rechtlich möglich sind digitale Verhandlungen schon seit vielen Jahren. Aber die Pandemie hat dieser Möglichkeit einen gehörigen Schub gegeben», sagte Havliza. Derzeit dienten Videoverhandlungen vor allem dem Infektionsschutz. «Aber ich bin sicher, dass die Vorteile auch über die Pandemie hinaus erhalten bleiben.»

Im Januar und Februar wurde am Landgericht Aurich schon fast jeder zweite Zivilprozess (49 Prozent) per Videoschaltung verhandelt. Am Landgericht Stade waren es nach Ministeriumsangaben 44 Prozent, in Osnabrück 41 Prozent, in Oldenburg 28 Prozent. Es folgten die Landgerichte Hildesheim (26 Prozent), Hannover (21 Prozent) und Göttingen (18 Prozent).

Noch besser kommen die Oberlandesgerichte ohne Anwesenheit aller Prozessbeteiligten in einem Raum zurecht. Am OLG Celle wurden 75 Prozent der Zivilsachen per Video verhandelt, in Oldenburg 58 Prozent und in Lüneburg 18 Prozent.

In mehr als 50 niedersächsischen Gerichten gebe es bereits einen Saal, der für Videoverhandlungen ausgerüstet sei, sagte Havliza. Bis Ende Juni sollten viele kleinere Amtsgerichte dazukommen.

Auf Strafprozesse lasse sich das Verhandeln mit Video aber nicht übertragen, sagte ein Sprecher. Nach deutschem Rechtsverständnis dürfe kein Angeklagter «aus der Ferne» verurteilt werden. Niedersachsen hatte 2020 im Bundesrat angeregt, zumindest Anhörungen von Strafgefangenen auch digital durchzuführen. Die anderen Länder hatten diese Änderung der Strafprozessordnung aber nicht unterstützt.

