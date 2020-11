Imam-Ausbildung in Osnabrück wird auch vom Bund gefördert

Björn Thümler nimmt an einer Pressekonferenz teil. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Osnabrück (dpa/lni) – Die Ausbildung von Imamen in Osnabrück wird nicht nur vom Land Niedersachsen, sondern auch vom Bund gefördert. «Wir haben eine Vereinbarung mit dem Bundesinnenministerium geschlossen, der Bund leistet einen großen Zuschuss, das Land beteiligt sich ebenfalls», sagte Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler dem Politikjournal «Rundblick». Für fünf Jahre unterstützt der Bund dieses Projekt dem Bericht zufolge mit 4,5 Millionen Euro, das Land mit 450 000 Euro. Im kommenden April soll die Ausbildung für islamische Prediger starten. Am Montag hatte die «Neue Osnabrücker Zeitung» bereits über die Landesförderung berichtet.

In der ersten Phase sollen dem «Rundblick»-Bericht zufolge 20 Absolventen des Studiengangs islamische Theologie in Osnabrück mit der Imam-Ausbildung beginnen, die zweieinhalb Jahre dauert. «Dies ist ein erster Schritt, den in der Theorie lange geforderten Weg einer Ausbildung der Imame in Deutschland auch in die Tat umzusetzen, also ein Anfang», sagte der CDU-Politiker. Den Teilnehmern der Kurse werden Kenntnisse in der Predigtlehre, der Seelsorge, der sozialen Arbeit, der Gemeindepädagogik und der politischen Bildung vermittelt.

Der Aufbau einer Imam-Ausbildung in Deutschland ist seit Jahren ein Streitthema zwischen den verschiedenen Islamverbänden und der Politik.