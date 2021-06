Im vergangenen Jahr starben 80 Menschen an illegalen Drogen

Ein Teil eines Kokainfunds wird bei einer Pressekonferenz von der Polizei gezeigt. Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Die Zahl der Drogentoten in Niedersachsen hat sich im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2019 nicht verändert. Wie das Landeskriminalamt (LKA) am Freitag mitteilte, starben 80 Menschen durch Missbrauch von Drogen – genauso viele wie im Vorjahr. Damit blieb die Zahl das dritte Jahr in Folge fast konstant. Im Jahr 2018 waren landesweit 81 Menschen an illegalen Drogen gestorben – 16 mehr als 2017.

Die große Mehrheit der Rauschgiftopfer war männlich, zehn Tote waren weiblich. Das Durchschnittsalter der Gestorbenen lag bei 41 Jahren – im Vorjahr betrug es 40 Jahre. Der jüngste gemeldete Drogentote war 13 Jahre alt, die beiden ältesten 62.

Das größte Risiko gehe von Heroin aus, teilte eine LKA-Sprecherin mit. Ihr zufolge wird diese Droge auch in Kombination mit anderen Rauschgiften wie Kokain genommen. «Betroffene sterben entweder direkt am Konsum der Substanzen oder an den damit einhergehenden Begleiterkrankungen», hieß es. Bundesweit ist die Zahl der Drogentoten um 13 Prozent gestiegen – von 1398 im Jahr 2019 auf 1581 Menschen im Jahr 2020.

Mitteilung des Landeskriminalamtes Niedersachsen