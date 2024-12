Im Taxi von Schleswig-Holstein gen Rügen, aber ohne Geld

Sassnitz (dpa) –

Nicht nach Paris, aber von Schleswig-Holstein auf die Insel Rügen hat sich ein Mann per Taxi fahren lassen – ohne zu bezahlen. Er habe sich scheinbar von einem Song eines Hamburger Künstlers inspirieren lassen, hieß es in einer Polizeimitteilung in Anspielung auf das Lied «Taxi nach Paris». Der 45-Jährige stieg demnach am Samstag unweit der Rügener Kreidefelsen aus und habe gesagt, dass er weder Geld noch Karten besäße. Der Taxifahrer rief die Polizei, blieb aber erst einmal auf der Rechnung von 850 Euro sitzen.

Später wurde die Polizei erneut auf den 45-Jährigen aufmerksam, weil dieser wieder per Taxi zurück nach Schleswig-Holstein fahren wollte. Ein Taxifahrer habe das abgelehnt, sein Fahrgast sich aber geweigert, auszusteigen. Als es die Polizei später am Abend wieder mit dem Mann zu tun bekam, brachte sie ihn zu einem Bahnhof, damit er dort seine Rundreise fortsetzt. Gegen ihn wurde Anzeige wegen des Verdachts der Erschleichung von Beförderungsleistungen erhoben.