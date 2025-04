Im Osterreiseverkehr könnte Geduld gefragt sein

Kiel (dpa/lno). Am langen Osterwochenende rechnet der ADAC mit der ersten großen Reisewelle des Jahres. Betroffen sein werde auch Schleswig-Holstein. Im Staus stehen könnten nach Angaben des ADAC vor allem Autofahrer auf Urlaubsreisen ins Ausland, auf Verwandtenbesuch, aber auch viele Kurztrips sowie Tagesausflüge werde es gebe.

Verkehrsreichster Tag werde voraussichtlich Gründonnerstag sein. Dann seien viele Berufspendler auf dem Heimweg und gleichzeitig zahlreiche Urlauber unterwegs zu Familie, Freunden oder in die Ferien.

Engpässe seien besonders auf den Ballungsraumautobahnen sowie an Baustellen zu erwarten. Bereits am Mittwoch dürften Staus zunehmen, da viele Autofahrer versuchen könnten, den Gründonnerstagsverkehr zu umgehen. Auch am Karfreitagvormittag sowie am Ostermontagnachmittag dürfte es Staus geben. Entspannter könnte es der Prognose nach am Karsamstag und Ostersonntag sein.

Eine staugefährdete Autobahn in Schleswig-Holstein ist die A1 im Großraum Hamburg, am Kreuz Bargteheide sowie in den Abschnitten von Sereetz bis Ratekau und Scharbeutz bis Eutin.

Auf der A7 sind Probleme in Hamburg am Elbtunnel sowie in Schleswig-Holstein am Dreieck Bordesholm, am Kreuz Rendsburg, an der Rader Hochbrücke sowie an der Grenze zu Dänemark zu erwarten.

In Richtung Nordsee könnte es auf der A21 zwischen Pinneberg Nord und Halstenbek-Rellingen Probleme geben, außerdem zwischen Heide Süd und Heide West.