Im Norden leben in gut einem Viertel der Haushalte Familien

In Schleswig-Holstein leben in 27 Prozent der Haushalte Familien mit ihrem Nachwuchs. (Symbolbild) Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Kiel (dpa/lno) –

In mehr als einem Viertel der Haushalte in Schleswig-Holstein leben Familien mit einem oder mehreren Kindern. Die Zahl 27 Prozent geht aus Ergebnissen des sogenannten Mikrozensus hervor, die das Statistikamt Nord heute veröffentlichte. Weitere 28 Prozent der Haushalte waren Paare ohne Kinder. In den übrigen 45 Prozent lebten Alleinstehende.

Von den Familien mit Nachwuchs waren knapp zwei Drittel (65 Prozent) verheiratete Ehepaare und zehn Prozent unverheiratete Paare, wie das Statistikamt weiter mitteilte. 25 Prozent waren alleinerziehend – davon 83 Prozent Frauen und 17 Prozent Männer.