Im Norden jeder zehnte Corona-Test positiv

Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – In Schleswig-Holstein hat zuletzt jeder zehnte Corona-Test ein positives Ergebnis gehabt. Die Kassenärztliche Vereinigung (KVSH) gab die Quote für die vergangene Woche am Mittwoch bei 33 600 Tests mit 10,0 Prozent an. In der Woche zuvor waren es noch 8,8 Prozent. In Deutschland insgesamt (1,32 Millionen Tests) betrug der Wert 11,7 Prozent.

Der Anteil der positiven Ergebnisse ist auch in Schleswig-Holstein stetig gestiegen. In der Woche vom 5. bis 11. Oktober lag er noch bei 1,7 Prozent.

Seit Beginn der Corona-Pandemie im März bis Ende vergangener Woche nahmen die Labore in Schleswig-Holstein 993 000 Corona-Tests vor. Damit dürfte mittlerweile die Millionengrenze übertroffen sein. In Deutschland insgesamt waren es 28,1 Millionen Tests. Die Statistik berücksichtigt nur wenige Labore nicht.

Die Zahl der Tests war seit Mitte November deutlich gesunken. In der Woche vom 2. bis 8. November wurden im Norden noch 51 000 Tests gemacht, bei einer Positiv-Quote von 7,2 Prozent. Das Land habe die Teststrategie geändert, sagte ein KVSH-Sprecher. Damit würden die Tests auf die höchsten Risikoklassen konzentriert.