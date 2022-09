Im Norden bleibt es mäßig warm und trocken

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Bis zum Ende dieser Woche gibt es erneut keine Hoffnung auf Regen in Hamburg und Schleswig-Holstein. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Donnerstag bleibt es trotz wechselnder Bewölkung bis zum Sonntag trocken. Sonnig soll es vor allem noch vor dem Wochenende sein. Samstag und insbesondere Sonntag nehmen die Wolken dann zu. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 21 Grad an den Küsten und 24 Grad im Inland. Der Wind weht schwach bis mäßig, meist aus östlicher Richtung. Am Sonntag wird der Wind etwas frischer, an der Küste weht er teilweise stark.