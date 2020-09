Im Naturschutzgebiet «Binnendünen Nordoe» rücken Bagger an

Itzehoe (dpa/lno) – Im Naturschutzgebiet «Stiftungsland Binnendünen Nordoe» im Kreis Steinburg rücken die Bagger an. Auf dem ehemaligen Militärgelände südlich von Itzehoe sollen das ehemaligen Wachgebäude sowie einige Nebengebäude und Anlagen abgerissen werden, wie die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein am Donnerstag mitteilte. «Auf den durch Abriss freiwerdenden Flächen wird sich die Natur ihren Lebensraum zurückholen: Hier werden sich naturnahe Nadel- und Laubholzbestände durch natürliche Sukzession entwickeln», sagte Sprecher Thomas Voigt. Die Arbeiten sollen am Dienstag beginnen und bis in den November hinein dauern.

In den Heiden, Dünen, nährstoffarmen Gewässern, auf Grünland und in naturnahen Laubwäldern des 407 Hektar großen Areals fühlen sich den Angaben zufolge viele europaweit gefährdete Arten wie Große Moosjungfer, Kammmolch, Knoblauch- und Kreuzkröte sowie Heidelerche heimisch.