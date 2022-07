Im Mai mehr Übernachtungsgäste im Norden als vor Corona

Ein Leuchtschild hängt an der Fassade eines Hotels. Roberto Pfeil/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) –

Der Tourismus in Schleswig-Holstein hat im Mai erstmals in diesem Jahr das Vor-Corona-Niveau übertroffen. Wie aus Angaben des Statistikamtes Nord vom Freitag hervorgeht, trafen in dem Monat 911.000 Übernachtungsgäste ein und damit 17.000 mehr als im Mai 2019. Die Zahl der Übernachtungen lag mit 3,69 Millionen um etwa 360.000 höher.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres erfasste die Statistik für Campingplätze und Häuser mit mindestens zehn Betten insgesamt 2,65 Millionen Übernachtungsgäste und damit etwa 200.000 weniger als im Vergleichszeitraum 2019. Die Zahl der Übernachtungen war dagegen mit 10,59 Millionen um 350.000 höher als vor drei Jahren. Vergleiche der aktuellen Zahlen zum Vorjahr 2021 sind wenig aussagekräftig, da damals bis Mitte Mai wegen der Corona-Lage ein Beherbergungsverbot für Privatreisende galt.

In die Mai-Statistik gingen 3422 Beherbergungsstätten mit fast 241.000 Gästebetten und 270 Campingplätze ein.