Im Keller der Oma – Geruch führt Polizei zum Drogenversteck

Elmshorn (dpa/lno) –

Im Keller seiner Oma soll ein 20-Jähriger etwa 1,5 Kilogramm Cannabis gelagert haben. Diesen Fund machte die Bundespolizei bei einer Durchsuchung in Elmshorn (Kreis Pinneberg).

Wie die Ermittler mitteilten, war der 20-Jährige am Dienstag bei einem mutmaßlichen Drogengeschäft mit einem 41-Jährigen am Elmshorner Bahnhof beobachtet worden. Nachdem die Beamten Drogen und eine dreistellige Summe Bargeld sichergestellt hatten, wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des jungen Mannes erwirkt.

Geruch führt Ermittler zum Drogenlager

Nachdem dort und im Keller keine Drogen entdeckt wurden, wurden die Ermittler auf einen drogentypischen Geruch aus dem benachbarten Kellerabteil der Großmutter aufmerksam. Der Beschluss wurde erweitert und die Beamten schließlich fündig. Im Anschluss wurde der Enkel wieder auf freien Fuß gesetzt.