Illegales Glücksspiel: Polizei kontrolliert Gaststätten

Elmshorn/Hamburg (dpa/lno) –

Mehr als 140 Polizistinnen und Polizisten haben unter anderem in Elmshorn und Hamburg Gaststätten wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel kontrolliert. Dabei stellten Einsatzkräfte am Donnerstag mehr als 50 Spielautomaten und Beweismittel in Form von Unterlagen sowie elektronischen Speichermedien sicher, wie die Polizei berichtete. Die Polizisten sicherten Bargeld, hochwertige Autos und Immobilien in Höhe von mehr als 500.000 Euro.

Bei der Razzia durchsuchten Einsatzkräfte unter Zuständigkeit einer bei der Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig eingerichteten Koordinierungs- und Ermittlungseinheit zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität zahlreiche Gaststätten und mehrere Wohnungen.

Es besteht der Verdacht, dass illegale Glücksspiele mit Automaten veranstaltet wurden. An dem Einsatz waren neben Polizeibeamten und Steuerfahndern aus Schleswig-Holstein auch eine Vielzahl von Polizistinnen und Polizisten aus Hamburg zudem Mitarbeitende des Elmshorner Ordnungsamtes beteiligt.