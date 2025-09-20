Illegales Glücksspiel – Durchsuchungen in mehreren Städten

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Großeinsatz gegen illegales Glücksspiel haben Ermittler in Schleswig-Holstein und Hamburg unter anderem mehr als 50 Spielautomaten sowie zahlreiche Unterlagen beschlagnahmt. Über 400 Polizisten und Steuerfahnder durchsuchten am Freitag mehrere Gaststätten und Wohnungen – unter anderem in Geesthacht, Lauenburg und Hamburg, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten. Grund für die Durchsuchungen seien Ermittlungen wegen des Verdachts, dass die Spielautomaten ohne Genehmigung aufgestellt wurden.

Neben den Automaten stellte die Polizei auch elektronische Speichermeiden sicher. Außerdem wurden Bargeld, Autos und Immobilien im Wert von über einer Million Euro vorläufig eingezogen.

Die Aktion stand unter der Leitung der Koordinierungs- und Ermittlungseinheit zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität bei der Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig. Weitere Einzelheiten gaben die Behörden mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht bekannt.