Illegales Autorennen endet mit schwerem Unfall

Bremen (dpa/lni) –

Bei einem Unfall infolge eines mutmaßlichen illegalen Autorennens in Bremen-Blumenthal sind die vier Insassen eines der beiden Fahrzeuge verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Nach Zeugenaussagen fuhren die beiden Autos am Samstagabend mit überhöhter Geschwindigkeit, überholten und bedrängten andere Verkehrsteilnehmer, wie die Polizei mitteilte. Bei einem riskanten Überholmanöver in einer Kurve verlor einer der Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw.

Der Wagen fuhr gegen einen Lichtmast und ein Verkehrszeichen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto angehoben und überschlug sich. Es kam auf dem Dach zum Liegen. Die vier Insassen mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Fahrer und Beifahrer wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, zwei Mitfahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Gegen beide Fahrer wurden Strafanzeigen eingeleitet. Der Unfallfahrer müsse zudem mit der Abgabe seines Führerscheins rechnen, so die Polizei.