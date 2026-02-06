Illegale Zigarettenfabrik in Kalbe aufgeflogen

Hannover/Kalbe (Milde) – Der Zoll hat eine illegal betriebene Zigarettenherstellungsfabrik in einer Halle in Kalbe (Milde) im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt aufgespürt. Ersten Schätzungen zufolge beschlagnahmten Einsatzkräfte des Zollfahndungsamtes Hannover am Freitag mehr als 30 Millionen unversteuerte Zigaretten, mehrere Tonnen Tabak sowie Vormaterialien wie Filter und Verpackungen. Dies teilte der Zoll mit. Es gab mehrere vorläufige Festnahmen, wie ein Sprecher sagte.

Dem Zugriff vorausgegangen war die Kontrolle eines Lkws auf der A2 am frühen Morgen bei Auetal (Niedersachsen) durch das Hauptzollamt Bielefeld. Dabei wurden bereits rund zwölf Millionen Zigaretten beschlagnahmt. Der Steuerschaden für die – mutmaßlich gefälschten – Zigaretten liegt bei mehr als acht Millionen Euro, wie es weiter hieß.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Zollfahndungsamt Hannover im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld geführt und dauern noch an. In Bielefeld sitzt die Schwerpunktabteilung für besonders umfangreiche Wirtschaftsstrafsachen und herausgehobene Verfahren der organisierten Kriminalität.