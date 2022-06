Illegale Pokerrunde: 50-Jähriger vorläufig festgenommen

Hamburg (dpa/lno) –

Die Polizei hat am Sonntagabend in Hamburg-Rahlstedt eine illegale Pokerrunde aufgelöst. Dabei nahmen Zivilfahnder einen 50-Jährigen vorläufig fest, der im Verdacht steht, ein illegales Glücksspiel veranstaltet zu haben. Außerdem stellten die Beamten mehr als 62.000 Euro Bargeld und weitere Beweismittel sicher, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten hatten Hinweise erhalten, dass in zwei nebeneinanderliegenden Spielhallen illegales Glückspiel betrieben werden soll. Daraufhin überprüften die Fahnder die beiden Geschäfte und entdeckten die illegale Pokerrunde. Auch gegen die Teilnehmer werde nun ermittelt.