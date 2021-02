Illegale Party in Bremer Pizzeria aufgeflogen

Bremen (dpa/lni) – Polizisten haben in einer Pizzeria in Bremen eine illegale Party aufgelöst. Als die Beamten am Donnerstagabend ankamen, flüchteten Gäste aus dem Fenster oder versteckten sich im Lagerraum, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Insgesamt feierten demnach 15 Menschen in dem Restaurant in Obervieland-Kattenturn. Gegen zwei lagen Haftbefehle vor. Der Pizzeriabetreiber habe seinen Gästen ein Buffet bereitgestellt, hieß es. Gegen alle wurden Verfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung eingeleitet. Die beiden Personen mit Haftbefehl wurden nach Zahlung ausstehender Geldbußen entlassen.

© dpa-infocom, dpa:210205-99-316490/2

Mitteilung der Polizei