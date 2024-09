Illegale Fabrik: Zoll stellt 29 Millionen Zigaretten sicher

Eine ganze illegale Fabrik zur Produktion und Verpackung von Zigaretten haben Zollfahnder in Westfalen entdeckt. (Archivbild) Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Werther (dpa) –

Zollfahnder haben im westfälischen Werther bei Bielefeld eine illegale Zigarettenfabrik ausgehoben. Dabei wurden in einer Lagerhalle fast 29,5 Millionen unversteuerte Zigaretten sichergestellt. Das teilten das Zollfahndungsamt Hannover und die Staatsanwaltschaft Bielefeld mit. Bei der Durchsuchung am Donnerstagabend entdeckten die Fahnder in der Halle Schlafplätze für 13 Arbeiter.

Auslöser für den Einsatz war ein bei der Polizei Gütersloh gemeldeter Einbruchsversuch in die Lagerhalle. Ein Anwohner hatte mehrere verdächtige Personen an der Halle wahrgenommen und diese angesprochen, hieß es. Daraufhin sei er von mehreren Tätern angegriffen und leicht verletzt worden. Bevor die Polizei eintraf, konnten nach Zeugenangaben zehn Täter fliehen. Kein Tatverdächtiger wurde angetroffen.

In der Halle fanden die Zollfahnder neben den Unmengen an Glimmstängeln eine Zigarettenproduktionslinie und eine Verpackungslinie. Zudem seien 7,1 Tonnen Tabakfeinschnitt sowie Materialien wie Filter, Leim, Papier und Folie sichergestellt worden. Die Ermittlungen dauern an.