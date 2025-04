Ikonen des Produktdesigns in Hamburger Museum

Hamburg (dpa/lno) –

Die Bauhaus-Leuchte von Wilhelm Wagenfeld, Möbel von Charles und Ray Eames und Memphis-Design von Ettore Sottsass: Unter dem Titel «Hello Image. Die Inszenierung der Dinge» sind von Freitag an bis zum 12. April 2026 im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg zahlreiche bekannte Designklassiker aus der Sammlung des Museums sowie Leihgaben aus London, Paris und Mailand zu sehen. Die Ausstellung präsentiert in acht Kapiteln 18 Fallstudien, die zeigen, wie Design, Fotografie und Grafik seit 1925 in einem kreativen Dialog zusammenwirken, teilte das Museum mit.

Insgesamt werden mehr als 400 Objekte gezeigt, die beispielhafte Geschichten des Produkt- und Werbedesigns von den Anfängen des 20. Jahrhunderts bis heute veranschaulichen sollen. Ikonen der Mode von Martin Margiela und Issey Miyake sind ebenso vertreten wie bekannte Fotografien von Lucia Moholy und die umstrittenen Kampagnen des italienischen Fotografen Oliviero Toscani für United Colours of Benetton: In den 1980er und 90er Jahren regte er mit Themen wie Umweltschutz, Rassismus oder HIV zum Nachdenken an.