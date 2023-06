IHK-Forderung: mehr Tempo vom Land bei erneuerbaren Energien

Ein Windrad kurz vor Sonnenaufgang am Horizont. Peter Kneffel/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Beim Ausbau der erneuerbaren Energien verlangt die Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein (IHK) gemeinsam mit dem Branchenverband LEE von der schwarz-grünen Landesregierung mehr Tempo. Mit einem Weiter so werde sie nicht ihr Ziel erreichen, bis 2040 erstes klimaneutrales Industrieland zu werden, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Björn Ipsen am Dienstag in Kiel. «Beim Ausbau hapert es noch gewaltig.»

Dass im ersten Quartal dieses Jahres neue Windanlagen an Land mit 400 Megawatt Leistung genehmigt wurden, sei super, sagte LEE-Geschäftsführer Marcus Hrach. Dieses Niveau müsse aber bis 2030 gehalten werden. Es sei zu hoffen, dass das genannte Ergebnis nicht nur ein Strohfeuer war. «Den Durchbruch haben wir noch nicht», sagte Hrach.