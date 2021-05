Igel aus Schutzzentrum nach Winterschlaf ausgesetzt

Hannover (dpa/lni) – Der Stadtfriedhof Stöcken in Hannover soll die neue Heimat für rund 120 Igel aus einer Auffangstation werden. Friedhöfe seien ein geeigneter Lebensraum für die Tiere, sagte Tierärztin Karolin Schütte vom Igelzentrum Laatzen bei Hannover. «Mit Grünflächen können Igel nicht so viel anfangen, sie brauchen Hecken.» Am Freitag wurde der erste Igel nach monatelangem Winterschlaf auf dem Friedhof ausgesetzt. Dort wurden auch Igel-Häuser aufgestellt, in die sich die Tiere zurückziehen können. Circa zwei Wochen lang werden sie noch gefüttert, bis sie sich an die neue Umgebung gewöhnt haben.

Das Igelzentrum der Aktion Tier in Laatzen ist nach eigenen Angaben eines der größten Igelzentren in Niedersachsen. Dort werden unter anderem kranke oder angefahrene Stacheltiere aufgepäppelt. Schütte zufolge eignet sich der Friedhof Stöcken besonders gut, weil er sehr naturbelassen sei. Er biete die Nahrungsgrundlagen, die Igel brauchen, zum Beispiel bestimmte Insektenarten. Friedhofsbesucher werden gebeten, die Igel-Häuser in Ruhe zu lassen, damit sich die Tiere während ihrer Eingewöhnung nicht gestört fühlen.

Igel-Zentrum Niedersachsen