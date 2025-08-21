IG Metall warnt vor AfD-naher Arbeitnehmergruppe bei VW

Braunschweig (dpa/lni) –

Die IG Metall hat vor einem Erstarken der AfD-nahen Arbeitnehmerorganisation Zentrum im Volkswagen-Konzern gewarnt. «Das Zentrum sorgt für Uneinigkeit. Das schwächt die Belegschaften, anstatt sie zu stärken», sagte Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG Metall für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, der Deutschen Presse-Agentur. «Spaltung hat noch nie die Lage der Beschäftigten verbessert. Was hilft, ist Zusammenhalt, und dafür stehen wir.»

Hintergrund ist ein Verfahren vor dem Arbeitsgericht Braunschweig. Dort klagt Zentrum gegen die VW-Tochter Volkswagen Group Services. Der Verein, der sich selbst als «alternative Gewerkschaft» bezeichnet, will erstmals Zugang zum Werk in Isenbüttel (Landkreis Gifhorn), um eigene Vertrauensleute wählen zu lassen. Volkswagen verweigert dies mit Verweis auf fehlende Tariffähigkeit. Heute wird eine Urteilsverkündung erwartet.

Gröger hält die Bedeutung Zentrums derzeit allerdings für überschätzt. In den Betrieben selbst spiele die Organisation bislang kaum eine Rolle, betonte er. Mit Blick auf die nächsten Betriebsratswahlen 2026 erwartet der Gewerkschafter nicht, dass Zentrum der IG Metall ernsthaft gefährlich werden könne.

Politische Rückendeckung von der AfD

Nach Angaben Zentrums gehören dem Verein am Standort in Isenbüttel sechs der knapp 150 Beschäftigten an. Gegründet wurde die Organisation 2009 als «Zentrum Automobil» im Mercedes-Benz-Werk Stuttgart-Untertürkheim. Mittlerweile ist sie vor allem in Süd- und Ostdeutschland in Betriebsräten vertreten. Seit diesem Frühjahr versucht die Gruppe auch in Niedersachsen Fuß zu fassen – mit einem Regionalbüro in Hannover.

Unterstützung erhält Zentrum auch von AfD-Politikern. So schrieb der niedersächsische Bundestagsabgeordnete Dirk Brandes auf Facebook, die IG Metall verliere Mitglieder bei VW und betreibe «Kuschelei mit der Konzernspitze». Als Alternative präsentierte er Zentrum – ausdrücklich als AfD-nahe Arbeitnehmervertretung, die nach seinen Worten «wirklich den Arbeitsplatz und nicht die grüne Ideologie im Blick» habe.