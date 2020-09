IG Metall stellt Studie zu Corona-Folgen vor

Hamburg (dpa) – Die IG Metall Küste will heute in Hamburg die Ergebnisse ihrer Umfrage zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf den Schiffbau in Deutschland veröffentlichen. Dabei gehe es etwa um Auftragsbestände, Kurzarbeit, den Abbau von Arbeitsplätzen und drohende Standortschließungen, teilte die Gewerkschaft mit. Im Anschluss wolle die IG Metall Küste ihre Erwartungen an Politik und Unternehmen darlegen. Die Betriebsrätebefragung wurde nach Angaben der Gewerkschaft von der Agentur für Struktur- und Personalentwicklung (AgS) durchgeführt.