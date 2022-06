IG Metall lädt zu «landespolitischem Panel» vor Wahl

Laatzen/Hannover (dpa/lni) –

Knapp vier Monate vor der Landtagswahl in Niedersachsen will die IG Metall am Freitag (10.00 Uhr) mit verschiedenen Politikern und Parteien über die Umbrüche in Wirtschaft und Industrie sprechen. Das «landespolitische Panel» wird am Rande einer Bezirkskonferenz in Laatzen organisiert – dabei sollen auch Forderungen der größten deutschen Einzelgewerkschaft zur Sprache kommen.

Thematisch dürfte es vor allem um die Energiewende, den Wandel der industriellen Arbeitswelt zu Digitaltechnik, Automatisierung und alternativen Antrieben sowie Wege zu einem attraktiveren öffentlichen Nahverkehr gehen. Hier sind aus Sicht der Gewerkschaft mehr Anstrengungen und Investitionen seitens der Politik nötig.