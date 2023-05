IG Metall Küste unterstützt Pläne für Industriestrompreis

Kiel (dpa/lno) –

Die IG Metall Küste unterstützt Pläne zur Einführung eines Industriestrompreises. «Wenn wir die Industrie nicht aus dem Land treiben wollen, brauchen wir ein Modell in Deutschland, das für den Übergang wettbewerbsfähige Preise für energieintensive Unternehmen wie Stahlwerke oder Raffinerien sichert», teilte der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Daniel Friedrich, zur Kundgebung am Tag der Arbeit am Montag in Kiel mit. «Ohne Industrie fehlt uns ein wichtiger Anker für den Wohlstand in unserem Land.»

Auch um die Ansiedlung des Batteriewerkes Northvolt in Heide zu ermöglichen, seien günstigere Strompreise nötig. «Dafür ist der schnelle und massive Ausbau der Erneuerbaren Energien nötig, aber eben auch ein Instrument für den Übergang.» Wichtig sei, dass solche staatlichen Unterstützungen auch an Standort- und Beschäftigungssicherung gekoppelt werden, sagte Friedrich. «Die Unternehmen müssen ihren Beitrag zur Zukunftssicherung leisten.»

Der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Patrick Graichen, hatte ein Konzept für einen Industriestrompreis angekündigt. Er nannte einen Preis von 5 oder 6 Cent je Kilowattstunde. Auch die Energieminister der Länder hatten sich Ende März für einen vergünstigten Industriestrompreis ausgesprochen.