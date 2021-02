IG Metall beendet Tarifblitz mit Kundgebung

Eine Fahne der IG-Metall. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Bremen/Hamburg (dpa/lno) – Die IG Metall beendet heute (15.30 Uhr) ihren sogenannten Tarifblitz zum Stand der Tarifverhandlungen in der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie mit einer Kundgebung auf dem Hamburger Fischmarkt. Dabei sollen etwa 50 Betriebsräte und Vertrauensleute aus Betrieben der Region schildern, warum sie die Forderungen der IG Metall für richtig halten. Zuvor war die Gewerkschaft nach eigenen Angaben während der Woche in mehr als 25 Unternehmen gegangen, um bei einem sogenannten Tarifblitz über den Stand der Verhandlungen zu informieren.

Bislang haben drei Gesprächsrunden in den Tarifverhandlungen für die 140 000 Beschäftigten zwischen der IG Metall und dem Arbeitgeberverband Nordmetall kein Ergebnis gebracht. Die Arbeitgeber wollen wegen der Folgen der Corona-Pandemie erst 2022 wieder höhere Tariflöhne zahlen. Die Gewerkschaft für die Metaller in Nordwest-Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern besteht auf einem Paket, das ein Plus von vier Prozent vorsieht für Lohnsteigerungen und Maßnahmen zur Sicherung von Arbeitsplätzen und Standorten. Die Friedenspflicht in der Metall- und Elektroindustrie endet am 1. März.

© dpa-infocom, dpa:210218-99-499161/2