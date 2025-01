Papenburg (dpa/lni) –

Die Identität eines vor einer Woche tot in einem Kanal im Emsland entdeckten Mannes ist geklärt. Es handele sich um einen 49-Jährigen aus Papenburg, teilte die Polizei heute mit. Die Leiche sei gestern obduziert worden, die Rechtsmediziner schlossen demnach Fremdverschulden als Todesursache aus. Zeugen hatten den leblosen Mann am 21. Januar in der Nähe einer Kirche in dem Kanal entdeckt und Polizei und Feuerwehr alarmiert.