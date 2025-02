Getötete Frau in Hamburg war Mutter des Tatverdächtigen

Hamburg (dpa/lno) –

Zehn Tage nach dem gewaltsamen Tod einer Frau im Hamburger Stadtteil Hoheluft-West steht die Identität der Toten offiziell fest: Es handelt sich um die 58 Jahre alte Mutter des 25-Jährigen, der unter dringendem Tatverdacht festgenommen wurde. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Hamburg. «Das Opfer hat mehrere Stichverletzungen erlitten. Festgestellte Todesursache ist eine Luftembolie des Herzens und ein Verblutungsschock», sagte Pressesprecherin Melina Traumann. Auskünfte zum Motiv und zu Tatumständen könnten nicht erteilt werden.

Gegen den Deutschen wurde einen Tag nach der Tat ein Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Der Beschuldigte soll nach der Tat seine Stiefmutter im Stadtteil Marienthal besucht und mit einem Messer verletzt haben. Er habe am frühen Morgen des 18. Februar mehrfach auf sie eingestochen. Ein 40-jähriger Mitbewohner, der der 51-Jährigen zu Hilfe kam, war ebenfalls verletzt worden.

Kurz nach dieser Tat hatte die Polizei den 25-Jährigen noch in der Wohnung seiner Stiefmutter festgenommen. Weil er sich auch selbst verletzt hatte, brachten ihn die Beamten zunächst in ein Krankenhaus. Wegen der zweiten Tat wird der junge Mann auch wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung beschuldigt.