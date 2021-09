Ideenwettbewerb des Landes zu Blockchain-Technologie

Bernd Althusmann spricht. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Zum Technologiethema Blockchain ruft das niedersächsische Digitalisierungsministerium zum ersten Ideenwettbewerb auf. Alle Unternehmen, Institutionen, Studierenden oder Privatpersonen aus dem Bundesland können ihre Ideen einreichen, wie das Digitalisierungsministerium am Montag in Hannover mitteilte.

Bei der Blockchain-Technologie werden Daten dezentral an vielen Orten im Netz gelagert, was unter anderem die Gefahr von Online-Angriffen verringern soll. Zudem werden Datenketten gebildet, so dass etwa jede neue Transaktion an die Informationen über die vorherigen drangehängt wird. Mit diesem System soll eine Blockchain fälschungssicher sein – wird an einem Ort einer der Blöcke ausgetauscht, fällt das beim Abgleich der dezentralen Kopien der Datenkette sofort auf. Die bekannteste Umsetzung des Blockchain-Prinzips sind Digitalwährungen wie Bitcoin.

«Die Blockchain-Technologie kommt erst langsam in der freien Wirtschaft an, weil in vielen Unternehmen das notwendige Know-how fehlt und die Potenziale der Technologie noch nicht hinreichend bekannt sind», sagte Digitalisierungsminister Bernd Althusmann (CDU) laut Mitteilung.

Der Wettbewerb ist laut Ministerium in mehrere Kategorien unterteilt und mit insgesamt 18.000 Euro Preisgeld dotiert. Bewerbungen können bis 31. Oktober eingereicht werden.

