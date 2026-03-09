IdeenExpo dieses Jahr mit Rekordbudget von 23 Millionen Euro

Hannover (dpa/lni) –

Die IdeenExpo in Hannover startet in diesem Jahr mit einem noch größeren Budget. Für das Technologie- und Innovationsfestival für junge Menschen sind nach Angaben der Veranstalter rund 23 Millionen Euro eingeplant – so viel wie noch nie. Ein großer Teil der Summe komme vom Land Niedersachsen, teilten Geschäftsführer Olaf Brandes und Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD) mit.

Ausgaben für Löhne, Material und Energie steigen

Allein 14 Millionen Euro steuert das Land bei – ebenfalls ein Rekord. Zuletzt hätten die Zuschüsse bei etwa acht Millionen Euro gelegen, sagte Brandes. Weitere sechs Millionen Euro kommen vom Arbeitgeberverband NiedersachsenMetall, der Rest soll durch Beiträge von Ausstellern finanziert werden. Zu den steigenden Kosten trügen vor allem höhere Preise bei den Dienstleistern sowie gestiegene Ausgaben für Löhne, Material und Energie bei.

Die IdeenExpo findet vom 20. bis 28. Juni auf dem Messegelände in Hannover statt. Das Festival für Technik, Wissenschaft und Ausbildung geht damit in seine zehnte Runde. Die Veranstalter erwarten erneut zehntausende junge Besucherinnen und Besucher, die sich dort über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten informieren können.

Festival soll jungen Menschen Perspektiven und Orientierung geben

Der Aufsichtsratsvorsitzende Volker Schmidt sieht in der Jubiläumsausgabe ein wichtiges Signal für den Nachwuchs und «ein starkes Bündnis aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Hochschulen». Ziel sei es, jungen Menschen Perspektiven zu eröffnen und ihnen Orientierung in Zeiten technologischer Umbrüche zu geben.

Auch Wissenschaftsminister Mohrs betonte die Bedeutung der Veranstaltung für den Fachkräftenachwuchs. Die IdeenExpo bringe Unternehmen, Hochschulen und Politik mit Schülerinnen und Schülern in direkten Austausch und zeige die Vielfalt möglicher Bildungs- und Berufswege.

Mehr als 900 Workshops auf über 100.000 Quadratmetern

Nach Angaben der Veranstalter sollen mehr als 330 Aussteller teilnehmen. Geplant sind zudem über 800 Mitmach-Exponate in 14 Themenbereichen sowie mehr als 900 Workshops auf einer Fläche von über 100.000 Quadratmetern.

Eine Befragung des Instituts Allensbach unter 15- bis 25-Jährigen zeigte laut Veranstalter zugleich, dass viele junge Menschen Orientierung bei der Berufswahl suchen. Mehr als vier von fünf Befragten erwarteten, dass sich die Berufswelt in den kommenden Jahrzehnten stark verändern werde. Fast die Hälfte wünsche sich Veranstaltungen, um neue Berufsfelder kennenzulernen.

Der Eintritt ist kostenfrei

Die IdeenExpo findet alle zwei Jahre in Hannover statt und gilt nach Angaben der Veranstalter als Europas größtes Technologie- und Innovationsfestival für junge Menschen. Ziel ist es, vor allem Interesse an Berufen aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zu wecken. Der Eintritt ist kostenfrei.