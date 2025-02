ICE stößt in Hamburg mit Sattelzug zusammen

Auf der Bahnstrecke Hamburg-Harburg – Maschen sind am Nachmittag ein ICE der Deutschen Bahn und ein Sattelzug zusammengestoßen Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg/Maschen (dpa) –

Auf der Bahnstrecke Hamburg-Harburg – Maschen sind am Nachmittag ein ICE der Deutschen Bahn und ein Sattelzug zusammengestoßen. Es gebe mindestens zwei Verletzte, sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur. In dem Zug saßen der Bundespolizei zufolge rund 300 Fahrgäste.

Mehr Details waren zu dem Unfall an dem Bahnübergang im Hamburger Stadtteil Rönneburg zunächst noch nicht bekannt. Auch, warum der Sattelzug und der ICE zusammenstießen, war zunächst unklar. Der Zug war kurz zuvor in Hamburg gestartet und über Bremen auf dem Weg nach München. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Einsatzkräften am Unfallort, wie sie auf X postete. Dort wird sie auch von Polizei und Bundespolizei unterstützt.