ICE bleibt im Kreis Peine liegen – 100 Reisende betroffen

Vechelde (dpa/lni) –

Ein ICE der Deutschen Bahn ist aufgrund einer Oberleitungsstörung im Landkreis Peine liegengeblieben. Der Zug musste vor Ort geräumt werden, etwa 100 Fahrgäste stiegen in einen anderen ICE um, sagte ein Bahnsprecher auf Anfrage.

Durch die Störung bei Groß Gleidingen in der Gemeinde Vechelde gab es Ausfälle und Verspätungen im Nah- und Fernverkehr. Einschränkungen sollten nach Angaben der Bahn zwar noch etwas andauern. Der Konzernsprecher zeigte sich aber optimistisch, dass bald wieder alles normal laufe.

Auch der Anbieter enno war von Zugausfällen sowie teils erheblichen Verspätungen auf der Strecke zwischen Braunschweig und Hildesheim betroffen. Zwischen den beiden Hauptbahnhöfen wurden Busse als Ersatzverkehr eingesetzt.