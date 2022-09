HVV weitet Angebot zum Hamburger Hafengeburtstag aus

Hamburg (dpa/lno) –

Zum 833. Hafengeburtstag an diesem Wochenende weitet der Hamburger Verkehrsverbund (hvv) sein Angebot aus. Von Freitag bis Sonntag setzt das Unternehmen tagsüber auf allen U- und S-Bahnlinien längere Züge ein und verdichtet den Takt im Innenstadtbereich, wie der hvv am Mittwoch mitteilte. Am Freitag und Sonnabend fahren die U- und S-Bahnen außerdem eine Stunde länger bis zu ihren Endhaltestellen, das heißt bis etwa 1.30 Uhr. Zusätzlich wird der 10-Minuten-Takt im inneren Stadtbereich bis etwa 1.30 Uhr verlängert. Auf den Fährlinien kann es, verbunden mit zeitweiligen Sperrungen der Elbe, zu Verspätungen und Einschränkungen kommen. So verkehrt die Linie 62 nur zwischen Altona und Finkenwerder.

Nach zwei Jahren Corona-Pause feiert Hamburg ausnahmsweise im September seinen Hafengeburtstag. Dafür wird die berühmte Flaniermeile entlang der Elbe zwischen Fischauktionshalle und Elbphilharmonie von Freitag an zu einem vier Kilometer langen, maritimen Festival. Neben der traditionellen Ein- und Auslaufparade mit vielen Booten und Schiffen am Freitag und Sonntag wird es am Samstagnachmittag auch wieder das Schlepperballett zu klassischer Musik und Hamburg-Melodien mit mindestens vier Schleppern geben. Zudem gibt es zahlreiche Konzerte auf zehn verschiedenen Bühnen.