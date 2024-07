HVV-Ticket für Autopendler – über 3.000 Fahrgemeinschaften

Hamburg (dpa/lno) –

Mehr als 3.000 Fahrgemeinschaften sind seit der Einführung des sogenannten Klimatickets Plus des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) organisiert worden. Das teilte der Flugzeugbauer Airbus mit. Das Klimaticket Plus gibt es seit März allein für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Airbus. Unter anderem erhalten Angestellte des Unternehmens mit Ticket, die mit dem eigenen Auto einen Kollegen mitnehmen, eine Vergütung. Mitfahrer mit Fahrschein haben keine zusätzlichen Kosten.

Der HVV teilte auf Nachfrage mit, es handle sich bei dem Klimaticket Plus um ein sogenanntes Pilotprojekt, also um einen Versuch. Eine Ausweitung sei denkbar. In Betracht kommen dem HVV zufolge große Unternehmen, bei denen eher viele Mitarbeiter ein Auto brauchen, um den Arbeitsplatz zu erreichen. Das Ticket erlaubt es Inhabern auch, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Airbus: hohe Nachfrage nach Klimaticket Plus

Airbus teilte auf Anfrage mit, rund 90 Prozent der Belegschaft hätten sich für das Klimaticket Plus entschieden. «Besonders von Mitarbeitenden, die von südlich der Elbe ins Werk fahren, besteht eine hohe Nachfrage», sagte ein Sprecher des Unternehmens. Airbus hat in Hamburg eigenen Angaben nach rund 18.000 Mitarbeiter.

Bis zu drei Euro für eine Strecke

Zur Abrechnung der Fahrgemeinschaften arbeitet der HVV mit dem Kölner App-Anbieter GoFlux zusammen. Der Sprecher von GoFlux sagte, die Airbus-Mitarbeiter erhielten je Fahrt höchstens drei Euro. Die Vergütung richte sich nach der Entfernung. Bezahlt werde maximal eine Strecke von 30 Kilometern. Zurzeit bekommen die Fahrer allein für die Mitfahrt eines einzelnen Kollegen Geld. Künftig solle sich das ändern.

GoFlux teilte mit, das Unternehmen führe derzeit Gespräche mit weiteren großen Arbeitgebern im Raum Hamburg, die an dem Dienst interessiert seien.