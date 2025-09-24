HVV startet Großkontrolle – Prüfer in Bus und Bahn unterwegs

In Hamburg und Umgebung findet am Donnerstag ein Prüfmarathon des Hamburger Verkehrsverbundes und anderer Verkehrsunternehmen statt. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Fahrgäste des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) müssen sich am Donnerstag in Hamburg und Umgebung auf vermehrte Fahrkartenkontrollen einstellen. Acht verschiedene Verkehrsunternehmen kontrollieren gemeinsam im Rahmen eines sogenannten Prüfmarathons gezielt Fahrkarten in Bus, Bahn und an den Haltestellen, wie der HVV mitteilte.

Die Hochbahn kontrolliere unter anderem an den U-Bahn-Haltestellen Jungfernstieg und Eppendorfer Baum. Bei den S-Bahnen seien etwa die Haltestellen Landungsbrücken und Stadthausbrücke betroffen. Außerdem werde an den Bushaltestellen Rathausmarkt oder ZOB Stade kontrolliert. Auch in den Bahnen werde es Kontrollen geben – unter anderem auf der Strecke zwischen den Haltestellen Dammtor und Landungsbrücken.

Im ersten Halbjahr 2025 seien durch das Fahren ohne gültigen Fahrschein Verluste in Höhe von etwa 16 Millionen Euro bei den Verkehrsunternehmen entstanden, erklärte der HVV. Bei dem Prüfmarathon im vergangenen Jahr hatten den Angaben zufolge von rund 17.000 kontrollierten Fahrgästen etwa 96 Prozent einen gültigen Fahrschein. Wer keine Fahrkarte vorweisen kann, muss mit einer Strafe von 60 Euro rechnen. Solche Großkontrollen fänden immer wieder statt und das in der Regel ohne Ankündigung.