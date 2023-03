HVV bietet parallel zum Deutschlandticket ein Klimaticket

Hamburg (dpa/lno) –

Parallel zum Deutschlandticket will der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) ein Klimaticket für Arbeitnehmer anbieten. In der Variante S sollen Beschäftigte eines Unternehmens monatlich drei Tageskarten für das HVV-Gesamtnetz und in der Variante XL eine bundesweit gültige Monatskarte erhalten, teilte der HVV am Donnerstag mit. Für beide Varianten müsse der Arbeitgeber Zuschüsse von 12,25 Euro oder mehr bezahlen, so dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das Klimaticket S kostenlos und das Klimaticket XL für maximal 34,30 im Monat erhalten könnten.

«Wer selten fährt, zahlt nichts. Wer häufig fährt, fährt besonders günstig», sagte HVV-Geschäftsführerin Anna-Theresa Korbutt. Nach HVV-Angaben haben sich bereits die Stadtreinigung Hamburg, Airbus und Stromnetz Hamburg mit zusammen 17.500 Beschäftigten für das neue Ticket entschieden. «Die Nachfrage ist schon jetzt groß», sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks. Das Klimaticket sei ein weiterer Anreiz für den Umstieg und ein Schub für die Mobilitätswende in Hamburg sowie im Umland.