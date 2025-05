Huwer lobt Kuntz: Genau der richtige Mann

Stefan Kuntz hat für Eric Huwer einen großen Anteil am HSV-Erfolg. Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa) –

Seit der Niederlage gegen den Karlsruher SC Ende April ist HSV-Boss Stefan Kuntz noch einmal enger an das Team des Fußball-Zweitligisten herangerückt. Für seinen Vorstandskollegen Eric Huwer ist das einer der entscheidenden Gründe, warum der HSV mit dem 4:0 in Darmstadt wieder die Kurve bekommen hat und nun am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) gegen Ulm den Aufstieg perfekt machen kann.

«Stefan Kuntz kann am besten erzählen, wie man mit Druck umgeht. Wenn du 1996 in Wembley im Halbfinale einen Elfmeter schießt, dann kann man die eine oder andere Erfahrung austauschen» sagte Huwer der Deutschen Presse-Agentur während der Digital- und Marketingmesse OMR in Hamburg. «Er ist genau der richtige Mann im Moment.»