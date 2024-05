Husum: Sohn nach Tod von 39-Jähriger festgenommen

Husum (dpa) –

Nach dem Fund einer Frauenleiche im friesischen Husum haben Polizisten den unter Tatverdacht stehenden Sohn am Dienstag im französischen Lyon festgenommen. Der 18-Jährige befindet sich noch Frankreich in Haft, soll aber zeitnah nach Deutschland ausgeliefert werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dem jungen Mann wird vorgeworfen, seine 39 Jahre alte Mutter am 30. April in Husum getötet zu haben. Die Hintergründe und der Tathergang sind weiter Gegenstand der Ermittlungen.

Nach Angaben der Polizei waren der Festnahme in Frankreich umfangreiche Ermittlungen vorausgegangen, die letztlich zur Ergreifung des Sohnes führten. Die Polizei berichtete, es habe zahlreiche Hinweisen bei der öffentlichen Fahndung nach dem Verdächtigen gegeben.

Der junge Mann wurde in Deutschland geboren, lebte früheren Angaben zufolge aber jahrelang im Irak und zog erst vor einigen Wochen wieder in den Haushalt seiner Mutter.