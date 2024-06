Hurricane-Festival beginnt: Rund 70.000 Musikfans erwartet

Scheeßel (dpa) –

Ed Sheeran, Deichkind, Avril Lavigne und viele mehr: Beim Hurricane-Festival im niedersächsischen Scheeßel können zehntausende Musikfans an diesem Wochenende zahlreiche Bands und Musiker sehen. Das Festival startet an diesem Freitag (15.00 Uhr) und dauert bis Sonntag. Mit rund 70.000 verkauften Tickets ist es fast ausverkauft, wie ein Sprecher des Veranstalters FKP Scorpio am Donnerstag sagte. Insgesamt gibt es demnach 78.000 Tickets. Zu den Stars des Festivals zählen der britische Popsänger Ed Sheeran, die kanadische Rocksängerin Avril Lavigne, die deutschen Rapper K.I.Z, die britische Metalband Bring Me The Horizon sowie die Hamburger Band Deichkind. Für Freitag ist ein Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauern am Nachmittag angekündigt.