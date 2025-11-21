Huntebrücke Oldenburg wird repariert – drei Tage Sperrung

Oldenburg (dpa/lni) –

Die Reparatur der beschädigten Huntebrücke in Oldenburg kommt nach Angaben der Bahn voran. Ab 9. Dezember solle die Brücke wieder zweigleisig befahrbar sein, kündigte die Bahn an. Zuvor sollen zwei spezielle Stützen eingebaut werden. Die Brücke werde dafür vom 6. bis 8. Dezember voll gesperrt.

Danach sei der Engpass auf der Strecke Bremen–Leer behoben, so die Bahn. Dann könnten Züge wieder planmäßig die Brücke passieren. Üblicherweise passieren nach Bahnangaben täglich mehr als 100 Züge das rund 70 Jahre alte Bauwerk.

Stützen wiegen mehr als eine Tonne

Der Einbau der fünf Meter hohen und über eine Tonne schweren Stützen beginne am Freitag, 5. Dezember, um 23.00 Uhr und ende am Montag, 8. Dezember, ebenfalls um 23.00 Uhr. Die Strecke werde dafür vollständig gesperrt.

Wegen einer Beschädigung ist die Brücke seit 5. November nur eingleisig und langsamer als üblich befahrbar. Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen. Betroffen sind früheren Angaben zufolge Regio-S-Bahn-Verbindungen von Bremen über Oldenburg nach Wilhelmshaven beziehungsweise Bad Zwischenahn, der Regionalexpress von Osnabrück nach Wilhelmshaven sowie Fernverkehrszüge zwischen Bremen und Norddeich.

Riss bei Instandsetzungsarbeiten entdeckt

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, fielen die Schäden bei planmäßigen Instandsetzungsarbeiten an der Eisenbahnklappbrücke auf. Demnach wurde im Trägerteil eines Gegengewichts der Brücke ein Riss entdeckt.

Bei dem beschädigten Bauwerk handelt es sich übrigens nicht um die gleichnamige Huntebrücke bei Elsfleth einige Kilometer weiter östlich. Dort steht derzeit eine Behelfsbrücke, nachdem ein Binnenschiff die reguläre Eisenbahnbrücke beschädigt hatte. Auch die Behelfsbrücke wurde bereits bei einem Unfall mit einem Tankschiff beschädigt. Ein Neubau soll dort bis Ende 2027 oder Anfang 2028 fertiggestellt sein.