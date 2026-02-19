Hungriger Dieb? Laptops und Fischstäbchen aus Heim geklaut

Bremen (dpa/lni) –

Ein Einbrecher hat aus einem Bremer Pflegeheim zwei Laptops mitgehen lassen – und bei seiner nächtlichen Diebestour auch noch in die Tiefkühltruhe gegriffen. Der 30-Jährige schnappte sich den Angaben der Polizei zufolge Fischstäbchen, dann flüchtete er.

Einsatzkräfte nahmen den Mann mit seinem ungewöhnlichen Diebesgut in der Nähe des Pflegeheims fest, wie es weiter hieß. «Der nächtliche Beutezug endete schneller als jedes Fischstäbchen im Ofen», teilte die Polizei mit. Der 30-Jährige versuchte noch, sich herauszureden. Nach Angaben der Polizei behauptete er, die Laptops und die gefrorenen Fischstäbchen auf der Straße gefunden zu haben.