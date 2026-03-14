Hungrige Einbrecher? Schinken und Mettwürste gestohlen

Nach einem Diebstahl in einer Fleischerei sucht die Polizei nach Zeugen. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Rodenberg (dpa/lni) –

Diebe sind im Landkreis Schaumburg in eine Fleischerei eingebrochen und haben Fleisch gestohlen. Die offensichtlich hungrigen Einbrecher hatten es in der Nacht auf «hochwertige Fleischprodukte», darunter Schinken und Mettwürste, abgesehen, wie die Polizei mitteilte.

In eine nur wenige hundert Meter entfernte Bäckerei in Rodenberg wurde ebenfalls eingebrochen. Hier wurde laut Polizei allerdings nichts gestohlen. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Menschen beobachtet haben.