Hunderttausende beim verkaufsoffenen Sonntag in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Gleich am ersten Sonntag des neuen Jahres haben in Hamburg die Geschäfte ihre Türen für die Kundschaft geöffnet. In der Innenstadt fand das Angebot am Nachmittag regen Zuspruch. «Von der ersten Minute an waren die Geschäfte sehr gut besucht», sagte Brigitte Allkemper vom City Management. Für gute Stimmung habe neben den Rabattaktionen von 50 bis zu 70 Prozent im Fashion-Bereich sicher auch das gute Wetter mit blauem Himmel und Sonnenschein gesorgt. Allkemper schätzte, dass rund 350.000 Besucher in der City waren.

Das City Management repräsentiert eigenen Angaben zufolge mehr als 850 Unternehmen in der Hamburger Innenstadt und der HafenCity. Insgesamt gibt es 2024 wieder vier Sonntagsöffnungen, an denen die Läden von 13.00 bis 18.00 Uhr verkaufen dürfen. Einer der Höhepunkte war nach Angaben der Organisatoren der Lichtboulevard, den das City Management durch Lichtkünstler Michael Batz hatte entwickeln lassen.

Auch im Alstertal-Einkaufszentrum warteten bereits zur Öffnungszeit um 13.00 Uhr viele Menschen auf Einlass. «Das wurde sehr, sehr gut angenommen», sagte Centermanagerin Ludmila Brendel, die die Zahl der Besucher auf 20.000 bis 25.000 schätzte. Viele seien auch gekommen, um ihre Gutscheine einzulösen, die sie zu Weihnachten geschenkt bekommen hätten. Stargast war Gewichtheber-Olympiasieger Matthias Steiner, der nicht nur Tipps für die richtige Ernährung gab, sondern auch ein Workout mit Hantelstangen anbot.